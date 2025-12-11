Новогодняя выставка «Лошадка-качалка» открылась в Казани

В Казани открылась новогодняя выставка «Лошадка-качалка. История игрушки», посвященная символу наступающего 2026 года. В экспозиции представлено более 70 уникальных экспонатов — от антикварных до современных авторских работ, собранных коллекционером Еленой Кармацкой. Выставка погружает посетителей в мир игрушек разных эпох.
