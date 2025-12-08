В Альметьевске прошел турнир Eagle FC 57

В Альметьевске состоялся турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 57. В мероприятии приняли участие известные спортсмены, а почетными гостями стали Хабиб Нурмагомедов и другие звезды мирового ММА. Зрители стали свидетелями серии напряженных поединков, продемонстрировавших высокий уровень мастерства бойцов.
