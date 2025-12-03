В Казани открылся обновленный музей Салиха Сайдашева

В Казани состоялось торжественное открытие обновлённого музея Салиха Сайдашева, приуроченное к 125-летию со дня рождения композитора. После многолетней реконструкции музей представил три новые экспозиции, посвящённые истории татарского театра и музыкальной культуры. В историческом здании, где жил Сайдашев, также создан музыкальный салон для концертов и лекций. Обновлённое пространство откроется для посетителей 4 декабря.
