В Казани открылся обновленный музей Салиха Сайдашева

16:47, 03.12.2025 23
1/23
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани состоялось торжественное открытие обновлённого музея Салиха Сайдашева, приуроченное к 125-летию со дня рождения композитора. После многолетней реконструкции музей представил три новые экспозиции, посвящённые истории татарского театра и музыкальной культуры. В историческом здании, где жил Сайдашев, также создан музыкальный салон для концертов и лекций. Обновлённое пространство откроется для посетителей 4 декабря.

Другие фотогалереи