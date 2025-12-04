В Нижнекамске прошел митинг памяти, посвященный Дню Неизвестного Солдата

10:50, 04.12.2025 20
  • Альберт Муклоков
В Нижнекамске у Монумента Победы прошел торжественный митинг памяти, посвященный Дню Неизвестного Солдата. Жители города, ветераны, представители администрации, поисковых отрядов, учащиеся и гости собрались, чтобы почтить подвиг тех, кто ценой своей жизни обеспечил мирное небо над Родиной. Традиционно в мероприятии приняли участие энергетики филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). В завершение мероприятия участники митинга возложили цветы к мемориалу, а затем отправились на кладбище, чтобы почтить память Неизвестного Солдата.

