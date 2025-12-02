На сцене культурного центра «Московский» прошла премьера балета «Сарвиназ»

В Казани в культурном центре «Московский» состоялась долгожданная премьера балета «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка, основанного на музыке классика татарской музыки Салиха Сайдашева. Спектакль, ждавший сценического воплощения более 75 лет, посвящён 125-летию композитора. Постановка, объединившая оригинальные мелодии Сайдашева и народный фольклор, рассказывает о трагической любви в эпоху Волжской Булгарии.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.