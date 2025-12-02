Как в Казани хранят старинные книги и киноленты

Сегодня коллекция Госархива Татарстана насчитывает порядка 7 млн документов. В их числе — грамоты Ивана Грозного и пособие по арабской грамматике, датированное XI веком. «Массово [у нас находятся] документы XVIII века, времен правления Екатерины II», — говорит директор Госархива Сергей Горохов. Хранятся на стеллажах и киноленты, на которых запечатлены яркие события из истории республики — например, визит Валентины Терешковой. Как в Казани берегут уникальные документы — в галерее «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.