Как в Казани хранят старинные книги и киноленты

15:26, 02.12.2025 24
1/24
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Сегодня коллекция Госархива Татарстана насчитывает порядка 7 млн документов. В их числе — грамоты Ивана Грозного и пособие по арабской грамматике, датированное XI веком. «Массово [у нас находятся] документы XVIII века, времен правления Екатерины II», — говорит директор Госархива Сергей Горохов. Хранятся на стеллажах и киноленты, на которых запечатлены яркие события из истории республики — например, визит Валентины Терешковой. Как в Казани берегут уникальные документы — в галерее «Реального времени».

