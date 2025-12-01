Ноябрь в Казани: яркие моменты месяца

Ноябрь в Казани запомнился яркими спортивными и культурными событиями. На аренах города прошли напряженные матчи «Рубина» и УНИКСа, состоялся Гран-при России по фигурному катанию и престижный турнир по самбо. Жители отметили национальный праздник День гуся и стали свидетелями торжественного крестного хода. А казанские закаты и встреча с цирковыми тиграми добавили особого настроения последнему месяцу осени.
