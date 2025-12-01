Ноябрь в Казани: яркие моменты месяца

00:01, 01.12.2025 10
Будущее рукопожатие игроков во время матча «Рубин» — «Динамо» Москва.Татарская красавица на праздновании Дня гуся.Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и Олег Коробченко во время крестного хода обсудили дела духовные.Эркюль Пуаро в исполнении Олега Ивенко.Алесей Брюханов на льду Гран-при России по фигурному катанию «Идель-2025».Зилант на страже.Джален Рейнольдс в ходе матча УНИКС — ЦСКА.Заход солнца в Казани.Спикер прокомментировал эргономичность цирковых снарядов во время лекции-лаборатории Артура и Карины Багдасаровых.Сказочный персонаж посетил Гран-при «Кубок раиса Республики Татарстан» по спортивному и боевому самбо.
Ноябрь в Казани запомнился яркими спортивными и культурными событиями. На аренах города прошли напряженные матчи «Рубина» и УНИКСа, состоялся Гран-при России по фигурному катанию и престижный турнир по самбо. Жители отметили национальный праздник День гуся и стали свидетелями торжественного крестного хода. А казанские закаты и встреча с цирковыми тиграми добавили особого настроения последнему месяцу осени.

