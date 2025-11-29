«Ак Барс-Динамо» одержало победу над «Саянами» в Казани

19:26, 29.11.2025 41
В Казани состоялся напряженный хоккейный матч между местным «Ак Барс-Динамо» и абаканскими «Саянами». Встреча получилась результативной и зрелищной: команды обменялись атаками, а хет-трик Ивана Соловьева и уверенная игра казанцев принесли им первую победу в чемпионате России со счетом 6:5. Несмотря на упорное сопротивление гостей, хозяева льда сумели сохранить преимущество до финальной сирены.

