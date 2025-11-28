«Ак Барс» обыграл СКА в Казани в матче КХЛ

«Ак Барс» крупно обыграл СКА со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех поединках в чемпионате. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Артем Галимов, Илья Карпухин и Никита Дыняк. У СКА дважды отличился Брэндан Лайпсик. Казанцы сохранили вторую строчку в Восточной конференции, набрав 42 очка.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.