«Ак Барс» обыграл СКА в Казани в матче КХЛ

22:23, 28.11.2025 32
  • Динар Фатыхов
«Ак Барс» крупно обыграл СКА со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в последних четырех поединках в чемпионате. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Артем Галимов, Илья Карпухин и Никита Дыняк. У СКА дважды отличился Брэндан Лайпсик. Казанцы сохранили вторую строчку в Восточной конференции, набрав 42 очка.

