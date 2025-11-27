В театре Камала открыли скульптуру «Самрух» и показали премьеру спектакля «Джаудат и Зубаржат»

В театре Камала открыли скульптуру «Самрух» — символа возрождения татарского народа. Скульптура входит в цикл «Птица Феникс» (ит. Ardea Purpurea), представленный в Бейруте (1999) и Равенне (2004). «Самрух» создана Марко Бравурой для Казани в 2024 году. После в театре состоялся показ спектакля «Джаудат и Зубаржат» Ильгиза Зайниева.
