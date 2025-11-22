«Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Рашида Рахимова прервала серию из четырех игр без побед в чемпионате. В активе «Рубина» стало 23 очка, команда осталась на седьмом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 баллами продолжает идти на 11-й строчке.
