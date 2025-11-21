В Казанском цирке прошла творческая встреча с дрессировщиками Артуром и Кариной Багдасаровыми

В Казанском цирке состоялась творческая встреча с династийными дрессировщиками Артуром и Кариной Багдасаровыми. Артисты рассказали о тонкостях гуманной дрессуры, показали тренировку тигров и представили публике своих новых питомцев — тигрят, которым вместе со зрителями дали имена. Самые смелые участники смогли пообщаться с хищниками. Мероприятие прошло в интерактивном формате с активным участием зрителей.
