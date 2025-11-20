В театре Тинчурина состоялась премьера мистической драмы «Кто стучит в мое окно? / Тәрәзәмә кем шакый?»

В театре им. Тинчурина состоялась премьера мистической драмы «Кто стучит в мое окно? / Тәрәзәмә кем шакый?» — режиссерский дебют известного татарского кинематографиста Салавата Юзеева. Спектакль рассказывает о семье, столкнувшейся с сверхъестественными явлениями: таинственные стуки в окно, исчезновение отца и изменения в поведении мужа раскрывают давнюю семейную тайну. В постановке использованы элементы магического реализма, характерные для творчества Юзеева.

