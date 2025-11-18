В Казани наградили победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль»

В казанском театре кукол «Экият» прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам конкурса на торжественной церемонии наградили самого активного школьника, класс, школу и район Татарстана. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
