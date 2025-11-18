«ШАЯН ТВ» презентовал новую мультимедийную платформу для детей

21:29, 18.11.2025
1/36
  • Артем Дергунов
Детский телеканал «ШАЯН ТВ» представил обновленную версию официального сайта shayantv.ru. Он станет полноценной цифровой мультимедийной экосистемой — с современным интерфейсом, новыми функциями и уникальным детским контентом на татарском языке. Презентация прошла сегодня в кинотеатре «Киномакс». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

