УНИКС одержал победу над ЦСКА в Казани

В матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС победил ЦСКА со счетом 76:75. Решающий вклад в победу внесли центровые команды: Маркус Бингэм набрал 23 очка и 9 подборов, а Джален Рейнольдс добавил 23 очка и 8 подборов. Несмотря на 33 очка Мело Тримбла из ЦСКА, казанцы сумели сохранить минимальное преимущество в концовке встречи. Благодаря этой победе УНИКС вернулся на первое место в турнирной таблице.
