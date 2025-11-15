УНИКС одержал победу над ЦСКА в Казани

16:37, 15.11.2025 40
1/40
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС победил ЦСКА со счетом 76:75. Решающий вклад в победу внесли центровые команды: Маркус Бингэм набрал 23 очка и 9 подборов, а Джален Рейнольдс добавил 23 очка и 8 подборов. Несмотря на 33 очка Мело Тримбла из ЦСКА, казанцы сумели сохранить минимальное преимущество в концовке встречи. Благодаря этой победе УНИКС вернулся на первое место в турнирной таблице.

Другие фотогалереи