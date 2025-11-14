В казанском Кремле вручили государственные награды

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел в казанском Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград. 53 человека из разных сфер деятельности получили награды РФ и РТ за свой профессиональный вклад. Среди награжденных — промышленники, ученые, медики, военнослужащие и многодетные родители. Песошин подчеркнул, что труд лауреатов позволяет республике сохранять лидирующие позиции в экономике, и поблагодарил их за преданность своему делу и личный вклад в развитие региона.
