«Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 5:4 на домашней арене в Казани. Самым результативным игроком стал Митчелл Миллер, оформивший хет-трик в матче. Примечательно, что за игрой следили отец и брат Миллера. Еще два очка казанской команде принес Дмитрий Яшкин. Тем не менее «Ак Барс» сохранил вторую позицию в Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков после 26 проведенных матчей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.