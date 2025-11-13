«Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 5:4 на домашней арене

22:02, 13.11.2025 44
«Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 5:4 на домашней арене в Казани. Самым результативным игроком стал Митчелл Миллер, оформивший хет-трик в матче. Примечательно, что за игрой следили отец и брат Миллера. Еще два очка казанской команде принес Дмитрий Яшкин. Тем не менее «Ак Барс» сохранил вторую позицию в Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков после 26 проведенных матчей.

