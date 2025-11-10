Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани

18:31, 10.11.2025 27
1/27
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде, где были установлены выдающиеся результаты. Егор Корнев и Кирилл Пригода показали лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м брассом. 17-летний Григорий Вековищев установил юниорский мировой рекорд на 400 м вольным стилем. В соревнованиях также победили Александр Харланов, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова.

Другие фотогалереи