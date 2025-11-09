Бойкова и Козловский сенсационно выиграли этап Гран-при в Казани

18:54, 09.11.2025 44
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Они набрали 215,34 балла. Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 201,22 балла.

