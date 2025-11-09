Владислав Дикиджи третий год подряд победил на этапе Гран-при в Казани

Владислав Дикиджи одержал победу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Фигурист третий год подряд побеждает в столице Татарстана. Дикиджи набрал 279,12 балла и занял итоговое первое место. Вторым по решению судей стал Артур Даниелян (253,05), тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин (246,92).
