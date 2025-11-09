Татарстанская фигуристка победила на этапе Гран-при России в Казани

18:32, 09.11.2025 48
1/48
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Дина Хуснутдинова стала чемпионкой третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Это первая победа татарстанской фигуристки на взрослом уровне.

За свое выступление Хуснутдинова получила 218,01 балла. Второй стала Дарья Садкова (207,12 балла), третьей Анна Фролова (202,09 балла).

Другие фотогалереи