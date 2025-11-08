Книжный фестиваль «Текст» проходит в Национальной библиотеке РТ

В Национальной библиотеке РТ проходит юбилейный книжный фестиваль «Текст». Гости могут посетить книжную ярмарку ведущих издательств, тематические выставки и инсталляции, посвященные 160-летию библиотеки. В программе — мастер-классы по созданию экслибрисов, встречи с писателями и показ спектакля «147» по книге Радмилы Хаковой. Фестиваль предлагает насыщенную программу мероприятий для читателей всех возрастов и продлится до 9 ноября.
