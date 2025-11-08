В Казани проходит этап Гран-при России по фигурному катанию

В столице Татарстана стартовал третий этап Гран-при России по фигурному катанию. В борьбу за победу вступили ведущие российские спортсмены. Две фигуристки — Дина Хуснутдинова и Софья Муравьева — набрали одинаковую сумму баллов, и лидерство определилось по технической составляющей. Третье место с минимальным отставанием заняла Дарья Садкова. Подобный прецедент уже имел место на чемпионате России 2023 года среди мужчин. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

