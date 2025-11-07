Ингушетия — край башен и легенд

17:05, 07.11.2025 25
1/25
  Галия Гарифуллина
Самая молодая республика России гордится своей тысячелетней историей, гордо называя себя краем башен и легенд. Ингушский народ бережно хранит свою культуру и готов рассказывать о них гостям, будь то танцы, национальная кухня или кодекс чести «эздел», который соблюдается по сей день. Достопримечательности, в которых зашифрован культурный код республики, — в фоторепортаже «Реального времени».

