Ингушетия — край башен и легенд

Самая молодая республика России гордится своей тысячелетней историей, гордо называя себя краем башен и легенд. Ингушский народ бережно хранит свою культуру и готов рассказывать о них гостям, будь то танцы, национальная кухня или кодекс чести «эздел», который соблюдается по сей день. Достопримечательности, в которых зашифрован культурный код республики, — в фоторепортаже «Реального времени».
