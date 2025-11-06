В театре Камала представили премьеру спектакля «Преступник со справкой / К.Ү.Р.Кә»

16:28, 06.11.2025
  • Артем Дергунов
Театр Камала традиционно подготовил премьеру ко дню рождения режиссера Марселя Салимжанова. Это спектакль «К.Ү.Р.Кә», «Преступник со справкой» по пьесе Дамира Салимзянова, главного режиссера глазовского театра «Парафраз» и двоюродного племянника Марселя Хакимовича. Историю о далекой космической колонии поставил Фарид Бикчантаев.

