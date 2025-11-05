Мировая премьера балета «Пуаро» прошла в театре оперы и балета им. М. Джалиля

21:23, 05.11.2025 46
  • Динар Фатыхов
На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля в рамках VIII Фестиваля современного балета «StagePlatforma» состоялась мировая премьера одноактного балета «Пуаро». Постановка хореографа Александра Сергеева, созданная по заказу фестиваля, представляет собой танцевальное расследование. Партию сыщика Пуаро исполнил художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко. Спектакль сопровождался живым исполнением музыки композитора Эльмира Низамова.

