Показ балета «Тесла» состоялся в рамках VIII Фестиваля «StagePlatforma»

В рамках VIII Фестиваля современного балета «StagePlatforma» на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля состоялся показ одноактного балета «Тесла» (2024). Постановка хореографа Олега Габышева, посвященная конфликту изобретателей Николы Теслы и Томаса Эдисона, была представлена в исполнении премьера театра Олега Ивенко и солистов труппы. Спектакль, сочетающий современную пластику и классическую лексику, прошел в сопровождении фонограммы симфонического оркестра.
