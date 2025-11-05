Показ балета «Тесла» состоялся в рамках VIII Фестиваля «StagePlatforma»

21:17, 05.11.2025 24
1/24
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В рамках VIII Фестиваля современного балета «StagePlatforma» на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля состоялся показ одноактного балета «Тесла» (2024). Постановка хореографа Олега Габышева, посвященная конфликту изобретателей Николы Теслы и Томаса Эдисона, была представлена в исполнении премьера театра Олега Ивенко и солистов труппы. Спектакль, сочетающий современную пластику и классическую лексику, прошел в сопровождении фонограммы симфонического оркестра.

Другие фотогалереи