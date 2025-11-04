В столице Татарстана состоялся крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

В праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Казани состоялся общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Шествие, собравшее 7 тысяч человек, началось у стен древнего Благовещенского собора Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения в 1579 году главной святыни. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.