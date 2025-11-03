В Казани прошел старинный праздник гусиного пера

20:17, 03.11.2025 38
  • Артем Дергунов
На территории Старо-Татарской слободы в Казани прошел старинный татарский праздник «Каз өмәсе» — «Праздник Гусиного пера». Изначально в этот день татары собирались вместе, чтобы обработать мясо, перья и пух гуся зиме. В настоящее время праздник отмечают народными гуляниями и чаепитием. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

