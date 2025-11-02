Международный рыцарский турнир стартовал в Казани

В Казани на площадке КСК КФУ «УНИКС» начался международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое». Мероприятие, проходящее до 4 ноября, объединит более 200 спортсменов-реконструкторов, включая гостей из Казахстана и Кыргызстана. Гостей ждут зрелищные бои в доспехах, 7 тематических исторических площадок с ярмаркой, мастер-классами и лекциями.
