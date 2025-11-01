«Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Рашида Рахимова не забивает в чемпионате три игры подряд. Ранее «Рубин» дважды подряд проиграл — «Балтике» (0:3) и «Краснодару» (0:1). В турнирной таблице казанская команда сохранила седьмую строчку с 19 очками. «Динамо» осталось на восьмом месте с 17 баллами. Следующий матч «Рубин» проведет 8 ноября в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в 16.30 по московскому времени.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.