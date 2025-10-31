«КОС-Синтез» стартовал в чемпионате России ЕВЛ

В Казани прошел первый тур предварительного этапа чемпионата России ЕВЛ, где действующий чемпион «КОС-Синтез» и младшая команда «КОС-Синтез-УОР» провели свои первые матчи в новом сезоне. Противостояние команд «КОС-Синтез» — «КОС-Синтез-УОР» закончилось со счетом 17:7 в пользу команды мастеров.

Напоминаем, следующие матчи чемпионата России ЕВЛ в Казани состоятся с 20 по 22 ноября в плавательном бассейне МБУ «СОК» Казань».