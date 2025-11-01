Яркие моменты октября

  • Рассвет в горах.
    Елизавета Пуншева
  • Девочка в Таджикистане
    Елизавета Пуншева
  • Одна из участниц мастер-класса Ирины Винер по художественной гимнастике под надежной защитой
    Динар Фатыхов
  • Бутон водяной лилии на озере Кабан.
    Динар Фатыхов
  • И в спорте есть место озорству.
    Динар Фатыхов
  • О чем-то договорились Кирилл Петьков и Максим Дорожко в ходе матча «Ак Барс» — «Амур».
    Динар Фатыхов
  • С помощью технологий молодой человек прикоснулся к вечности на открытии российско-катарской интерактивной выставки «Мир Корана».
    Динар Фатыхов
  • Нападающий команды «Стрела-Ак Барс» Роберт Сутидзе от души порадовался победе в чемпионате России по регби.
    Артем Дергунов
  • Неизвестный напомнил о важном.
    Динар Фатыхов
  • Проверка качества припасов в Ленинском саду
    Динар Фатыхов
  • Олег Коробченко очень торопился выслушать послание Рустама Минниханова.
    Динар Фатыхов
  • Досада Рашида Рахимова после проигрыша «Рубина» «Балтике»
    Динар Фатыхов
  • Всю тщетность бытия осознал барабанщик группы «Ленинград» на концерте в Казани.
    Динар Фатыхов
  • Три капитана прокатились по Волге на новом судне на подводных крыльях.
    Динар Фатыхов
  • Юный болельщик не стал сдерживать эмоции во время матча «Зенит» — «Горький»
    Динар Фатыхов
  • Театр Камала в лучах осеннего солнца.
    Динар Фатыхов

Октябрь был щедр на эмоции. Мы собрали кадры, которые не попали в хроники громких событий, но от этого не стали менее ценными. Самые искренние проявления человеческих чувств и простая красота момента — в фоторепортаже «Реального времени».

