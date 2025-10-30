В IT-парке наградили победителей премии WHERETOEAT TATARSTAN

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева состоялась VII церемония вручения наград Международной ресторанной премии WHERETOEAT TATARSTAN. Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Это торжественное событие вновь объединило ведущих рестораторов и шеф-поваров, виноделов и барменов, а также инфлюенсеров и представителей медиа. В праздничной атмосфере гости общались, обменивались впечатлениями и поздравляли лучшие гастрономические проекты, которые задавали тренды в регионе. В рамках официальной части организаторы огласили рейтинг 50 лучших заведений Татарстана и назвали лучший ресторан года. Также они отметили особыми наградами победителей в специальных номинациях.
