Золотой юбилей шахматной школы отметили в Казани

В Казани торжественно отпраздновали 50-летие Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам и го имени Рашида Нежметдинова. За полвека ее выпускниками стали более 10 000 спортсменов, подготовлено 16 гроссмейстеров. На юбилее чествовали ветеранов и тренеров, а также вручили школе сертификат на 500 тыс. рублей от Минспорта Татарстана на новый инвентарь.
