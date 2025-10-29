В Казани рассмотрели проект бюджета на ближайшие три года

Сегодня состоялось пятнадцатое заседание Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Ключевым вопросом стал законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, который был принят в первом чтении. Кадры с закулисья и заседания — в фоторепортаже «Реального времени».
