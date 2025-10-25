«Ак Барс» в упорной борьбе переиграл в Казани «Адмирал»

22:04, 25.10.2025 46
1/46
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

«Ак Барс» в упорной борьбе переиграл в Казани «Адмирал» со счетом 5:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала девятую победу подряд в чемпионате. «Ак Барс» набрал 27 очков и вновь поднялся на второе место в Восточной конференции. От лидирующего «Металлурга» команда отстает на три балла. Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в Казани с «Адмиралом» в 19:00 по московскому времени.

Другие фотогалереи