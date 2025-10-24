«Зенит-Казань» обыграл дома «Горький» в матче Суперлиги

07:00, 24.10.2025 50
  • Динар Фатыхов
«Зенит-Казань» на домашней площадке переиграл нижегородский клуб «Горький» со счетом 3:1 в рамках чемпионата Суперлиги. Команда Алексея Вербова одержала вторую победу на старте сезона.

