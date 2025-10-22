В Казани спустили на воду новый «Метеор» на подводных крыльях

16:37, 22.10.2025 38
Новое судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор 2020» под названием «Герман Серебренников», построенное на Зеленодольском заводе имени Горького, совершило свой первый рейс из Казани в Свияжск. Спуск прошел при участии гендиректора АО «Флот Республики Татарстан» Романа Лизалина.

