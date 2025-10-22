В Казани спустили на воду новый «Метеор» на подводных крыльях

Новое судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор 2020» под названием «Герман Серебренников», построенное на Зеленодольском заводе имени Горького, совершило свой первый рейс из Казани в Свияжск. Спуск прошел при участии гендиректора АО «Флот Республики Татарстан» Романа Лизалина.
