«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Локомотив» с минимальным счетом

21:35, 22.10.2025 35
1/35
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время

«Ак Барс» переиграл в Казани «Локомотив» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала восьмую победу подряд. Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 октября в Казани с «Адмиралом» в 17.00 по московскому времени.

Другие фотогалереи