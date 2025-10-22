«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Локомотив» с минимальным счетом

«Ак Барс» переиграл в Казани «Локомотив» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала восьмую победу подряд. Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 октября в Казани с «Адмиралом» в 17.00 по московскому времени.
