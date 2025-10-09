В Казани чествовали страховщиков: 30-летний юбилей Союза и итоги растущего рынка

Страховое сообщество республики отметило две даты — 30-летие Союза страховщиков РТ и профессиональный праздник. По случаю юбилея в ССТ обсудили достижения и наградили лучших специалистов. Несмотря на десятикратное снижение количества игроков, страховой рынок Татарстана с начала нулевых вырос в разы и достиг 66 млрд рублей по итогам 2024-го и 32,7 млрд в первом полугодии 2025-го. Церемония прошла в преддверии серьезных реформ в отрасли.
