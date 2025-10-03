В мечети Марджани открылась российско-катарская выставка «Мир Корана»

В мечети Марджани начала работу интерактивная выставка «Мир Корана», организованная при сотрудничестве России и Катара. Проект выходит за рамки традиционной экспозиции, предлагая гостям погрузиться в наследие Корана с помощью современных технологий. Выставка наглядно демонстрирует, как Священное Писание служит мостом между эпохами и культурами, подчеркивая его универсальное значение.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.