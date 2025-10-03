В мечети Марджани открылась российско-катарская выставка «Мир Корана»

03.10.2025
В мечети Марджани начала работу интерактивная выставка «Мир Корана», организованная при сотрудничестве России и Катара. Проект выходит за рамки традиционной экспозиции, предлагая гостям погрузиться в наследие Корана с помощью современных технологий. Выставка наглядно демонстрирует, как Священное Писание служит мостом между эпохами и культурами, подчеркивая его универсальное значение.

