В Казани прошел мастер-класс под руководством Ирины Винер

Мастер-класс Ирины Винер, прошедший 2 октября в казанском Центре гимнастики, стал настоящим событием в мире художественной гимнастики. Знаменитый тренер поделилась секретами мастерства с юными гимнастками и профессиональными тренерами. Под чутким руководством Винер участники улучшили свою технику, развили чувство ритма и научились передавать эмоции через движение.
