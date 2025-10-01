Форум «ТЕМП» по металлообработке открылся в Казани

Казань принимает глобальный форум «ТЕМП», сфокусированный на металлообрабатывающей промышленности. Мероприятие развернулось на площадке «Казань Экспо», где 80 компаний из 19 российских регионов и других государств представляют свои технологические решения. Центром деловой программы стали вопросы импортозамещения и технологического суверенитета в сфере металлообработки. Особое внимание участники форума также уделят перспективам применения аддитивных технологий. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».
