В индустриальном парке «Лаишево» открылось предприятие по выпуску аккумуляторных батарей

18:50, 01.10.2025 28
В Татарстане запустили высокотехнологичное производство аккумуляторов для всей страны. Торжественная церемония открытия завода «Батареон» по производству литий-ионных аккумуляторных батарей состоялась сегодня в индустриальном парке «Лаишево», входящем в состав особой экономической зоны «Иннополис». Это знаковое событие не только для Республики Татарстан, но и для всей высокотехнологичной промышленности России. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

