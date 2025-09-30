Выставка «Татарстан — Лисичанск — Рубежное» открылась в Казани

30.09.2025
  • Айдар Раманкулов
В Казани, в филиале Национального музея РТ, начала работу фотовыставка «Татарстан — Лисичанск — Рубежное: от боли к возрождению». Экспозиция, приуроченная ко дню вхождения в состав России новых регионов, представляет собой фотохронику, запечатлевшую этапы восстановления разрушенных городов Донбасса. Авторы работ, Максим Переходько и Михаил Захаров, показывают, как Лисичанск и Рубежное возвращаются к мирной жизни после боевых действий.

