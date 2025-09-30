«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» в матче Кубка России

«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» со счетом 0:1 в матче 5-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова не побеждает в турнире четыре игры подряд. Единственный гол был забит форвардом «Зенита» Лусиано Гонду на 3-й минуте встречи. Команды играли полурезервными составами. Голкипер гостей Евгений Латышонок оформил «сухой» матч.
