«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» в матче Кубка России

20:23, 30.09.2025 44
«Рубин» проиграл в Казани «Зениту» со счетом 0:1 в матче 5-го тура группового раунда Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова не побеждает в турнире четыре игры подряд. Единственный гол был забит форвардом «Зенита» Лусиано Гонду на 3-й минуте встречи. Команды играли полурезервными составами. Голкипер гостей Евгений Латышонок оформил «сухой» матч.

