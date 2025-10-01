Костры рябин в объективе сентября

00:01, 01.10.2025 17
В школах Казани прозвенел первый звонок.Костры рябин зажглись в Казани третьего сентября.Самый маленький гость прошелся по красной дорожке Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар»Чумной доктор освоил мастерство фотосъемки на семейном аниме-фестивале Yokai MatsuriПоклонницы болели от души на концерте Прохора Шаляпина в День жизнелюба.Кипела кровь и страсти во время матча «Ак Барс» — «Автомобилист».В ходе матча «Рубин» — «Динамо» (Махачкала) Алексей Грицаенко принял удар на себя.Сверхзажигательно выступила «Дискотека Авария» на концерте в честь Единого дня голосования.Робособака с национальным колоритом была замечена на Kazan Digital Week — 2025Увлеченный зритель позабыл о леденце на гала-концерте Международного конкурса художественного слова «Татар сүзе».Санитара леса застали за работой в лесах под Казанью.Алексей Тришаков «платиновый директор» криптопирамиды Frendex в зале суда.Никита Кологривый подарил поклоннице жаркий поцелуй перед премьерой фильма «Август».Меткий выстрел достиг своей цели на Всероссийском турнире по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России.Двое мужчин сыграли в нарды в парке «Крылья Советов»Крепкие объятия ознаменовали победу УНИКСа над «Бетсити Пармой».На центральный вокзал прибыл поезд.
1/17
  • В школах Казани прозвенел первый звонок.
    Артем Дергунов
  • Костры рябин зажглись в Казани третьего сентября.
    Динар Фатыхов
  • Самый маленький гость прошелся по красной дорожке Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар»
    Артем Дергунов
  • Чумной доктор освоил мастерство фотосъемки на семейном аниме-фестивале Yokai Matsuri
    Артем Дергунов
  • Поклонницы болели от души на концерте Прохора Шаляпина в День жизнелюба.
    Динар Фатыхов
  • Кипела кровь и страсти во время матча «Ак Барс» — «Автомобилист».
    Динар Фатыхов
  • В ходе матча «Рубин» — «Динамо» (Махачкала) Алексей Грицаенко принял удар на себя.
    Динар Фатыхов
  • Сверхзажигательно выступила «Дискотека Авария» на концерте в честь Единого дня голосования.
    Артем Дергунов
  • Робособака с национальным колоритом была замечена на Kazan Digital Week — 2025
    Артем Дергунов
  • Увлеченный зритель позабыл о леденце на гала-концерте Международного конкурса художественного слова «Татар сүзе».
    Артем Дергунов
  • Санитара леса застали за работой в лесах под Казанью.
    Динар Фатыхов
  • Алексей Тришаков «платиновый директор» криптопирамиды Frendex в зале суда.
    Динар Фатыхов
  • Никита Кологривый подарил поклоннице жаркий поцелуй перед премьерой фильма «Август».
    Артем Дергунов
  • Меткий выстрел достиг своей цели на Всероссийском турнире по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России.
    Динар Фатыхов
  • Двое мужчин сыграли в нарды в парке «Крылья Советов»
    Артем Дергунов
  • Крепкие объятия ознаменовали победу УНИКСа над «Бетсити Пармой».
    Динар Фатыхов
  • На центральный вокзал прибыл поезд.
    Айдар Раманкулов

Наши камеры фиксируют всё: уличную эстетику, всплески эмоций, жёсткие столкновения и жизнь за гранью обыденности. Подборка сильных и выразительных фотографий сентября — в фоторепортаже «Реального времени.

Другие фотогалереи