УНИКС разгромил «Бетсити Парму» в первом матче нового сезона. В Единой лиге ВТБ официально стартовал новый сезон-2025/26. В первом матче казанский УНИКС встретился с пермской «Пармой». Встреча завершилась в пользу хозяев паркета со счетом 103:83 (33:20, 26:21, 26:20, 18:22). Игру посетили 3,4 тыс. болельщиков.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.